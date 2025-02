Città

SARONNO – L’aveva annunciato e così ha fatto. Ieri pomeriggio alle 14,47, quindi prima delle dimissioni del consiglieri comunali, il primo cittadino di Saronno Augusto Airoldi ha firmato digitalmente e inviato le proprie dimissioni.

Dimissioni dalla carica di sindaco di Saronno è l’oggetto della missiva inviata alla presidente del consiglio comunale Marta Gilli e al segretario generale Ivan Roncen ovviamente poi inviata anche in Prefettura.

Una lettera breve di 5 paragrafi in cui il sindaco parte con tutti gli elementi necessari alle dimissioni dal proprio ruolo di sindaco iniziato dopo il ballottaggio del 4/5 ottobre 2020 e quindi rassegna le proprie dimissioni dal ruolo di sindaco in base all’articolo 53 del decreto legislativo 267 del 2000. Airoldi, come detto in conferenza stampa, motiva le dimissioni con “una ponderata riflessione, si rende opportuna a seguito della mancata approvazione del bilancio previsionale 2025 – 2027 da parte del consiglio comunale convocato in adunanza ordinaria in data 04 febbraio e nuovamente in data 15 febbraio”.

“È stato un onore e un privilegio – continua il primo cittadino che riprende quanto detto ai cittadini quando ha annunciato la propria decisione – servire la nostra comunità, lavorando per affrontare le sfide e perseguire gli obiettivi di bene comune dei nostri cittadini. Sono grato a tutti coloro che mi hanno supportato e hanno collaborato con me durante il mio mandato”.

Airoldi rimarca come d’uso la propria disponibilità a collaborare per garantire la continuità dell’azione amministrativa. E conclude: “Auguro a ciascun cittadino e all’intera comunità di Saronno un futuro ricco di successi e realizzazioni“.

In sostanza Airoldi conferma non solo le dimissioni ma anche l’orgoglio per il lavoro svolto e la disponibilità a rinunciare al proprio incarico “purchè la città abbia, tramite l’approvazione da parte del commissario, un bilancio di previsione con tanti fondi e progetti ma anche un periodo di transizione breve prima di tornare al voto”.

(foto archivio)

