SARONNO – “Con un lavoro di squadra che ci ha visto coinvolti insieme alle altre forze di opposizione e ad alcuni appartenenti alla ex maggioranza, siamo soddisfatti di poter comunicare cha abbiamo rassegnato le dimissioni dal mandato ricevuto dalla città come consiglieri comunali per questa legislatura, che è giunta al termine in anticipo rispetto alla propria scadenza naturale”.

Inizia c0sì il commento di Obiettivo Saronno, lista civica indipendente dopo le dimissioni contestuali di 17 consiglieri che ieri sera ha segnato l’avvio dell’iter per la fine della legislatura.

“Obiettivo Saronno da mesi preoccupato per l’impasse in consiglio comunale che stava bloccando la città – ha lanciato fin dalla prima mattina di lunedì 17 febbraio la proposta di dimissioni contestuali di tredici consiglieri comunali. Era infatti questa l’unica modalità per evitare un lungo commissariamento della città fino alla primavera del 2026. Il commissario nominato dal Prefetto avrebbe infatti garantito lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione e la regolare prosecuzione dei progetti già avviati, ma non la veloce ripartenza di cui necessita con immediatezza la città.

La situazione attuale di Saronno è infatti di stallo o degrado su molti fronti, pensiamo alla sicurezza, al commercio, ma anche a quei temi che sono stati tenuti in stand by per troppo tempo, per mancanza di accordo all’ interno della compagine che governava la città.

Ci riferiamo in primis all’ area dell’Isotta, che per Obiettivo Saronno è fin dalla propria nascita uno dei temi cardine per la Saronno del futuro, un progetto che può ancora cambiarne il volto in meglio e dare il colpo d’ala per la ripartenza. Pensiamo che tra meno di un anno ci saranno le Olimpiadi invernali Milano Cortina e nella nostra città non abbiamo ancora sentito una sola parola in proposito.

Non è mai positivo assistere ad un fallimento della politica di tale portata, dato che noi stessi per primi abbiamo creduto quattro anni fa che Saronno potesse essere arrivata al tanto atteso punto di svolta. La pur breve esperienza in maggioranza è servita da lezione per imparare e capire tante logiche sommerse dietro alla facciata. Adesso ci sentiamo più consapevoli e pronti per affrontare la sfida che si prepara, se – come pensiamo saranno confermate le elezioni a maggio 2025.

Obiettivo Saronno rimane aperto al dialogo con tutti i cittadini che vorranno incontrarci in quella che sarà probabilmente una delle campagne elettorali più brevi della recente storia saronnese e che necessiterà quindi di molte energie in disponibili in un lasso di tempo molto ristretto.

Ricordiamo la mail a cui poterci contattare [email protected] e ringraziamo a nome dei nostri consiglieri comunali, Luca Amadio, Luca Davide, Cristiana Dho, Lorenzo Puzziferri i saronnesi che hanno posto la loro fiducia nel nostro operato.

