SARONNO – “Sabato 15 febbraio 2025, per la seconda volta in poco tempo, il consiglio comunale di Saronno non ha approvato il bilancio previsionale. I 13 voti necessari non sono stati raggiunti a causa dell’astensione del presidente del consiglio. I motivi di merito di tale astensione, palesatasi al momento del voto, non sono noti. Non sappiamo, cioè, che cosa nel bilancio abbia portato ad un voto di astensione, piuttosto che favorevole”.

Inizia così la nota di Andrea Picozzi e Roberta Castiglioni consiglieri di Saronno Civica in merito alle dimissioni contestuali e alla fine dell’Amministrazione Airoldi.

“Erano comunque ben note le conseguenze di tale comportamento. In primo luogo la mancata approvazione di un documento indispensabile per autorizzare le spese e gli investimenti dei vari assessorati e permettere alla Ccittà di continuare ad usufruire di servizi e opere. In secondo luogo le prevedibili dimissioni del Sindaco vista la scadenza improrogabile, per legge, del 28 febbraio per approvare il bilancio.

Questo bilancio è sano e corposo e permette di proseguire, ed in molti casi di completare, iniziative perfettamente allineate alle priorità descritte dal programma elettorale del 2020. Ci sono 33 milioni di euro di servizi per i cittadini, soprattutto nel sociale e per la sicurezza, e 23 milioni di investimenti in opere per la manutenzione delle scuole, delle strade, degli stabili, degli impianti sportivi, del verde e per la realizzazione di nuove piste ciclabili.

I 12 voti contrari dell’opposizione e l’astensione del presidente del consiglio hanno voluto scientemente fermare tutto ciò, nonostante il conseguente commissariamento e la paralisi amministrativa.

Le repentine dimissioni del sindaco Airoldi e l’invito ai consiglieri a seguirlo entro giovedì 21, probabilmente accorceranno il commissariamento e la paralisi a tre mesi invece che ai quindici.

Come consiglieri di Saronno Civica abbiamo sentito la responsabilità ed il dovere di rispondere subito all’invito del Sindaco. Roberta Castiglioni si è dimessa in presenza, con altri 16 consiglieri di maggioranza ed opposizione, mentre Andrea Picozzi si è dimesso tramite posta certificata vista l’assenza per motivi lavorativi, così come capitato alla consigliera Francesca Rufini di Tu@Saronno.

Purtroppo l’ammirevole impegno di sindaco, assessori e degli uffici comunali è stato sacrificato a logiche e strategie di politica con la “p” minuscola, che pensano più “al dopo” che non “all’adesso”, più al potere e al controllo che non al servizio, e che lasciano per ultimo il bene della Città.

Come consiglieri di Saronno Civica vogliamo ribadire, con queste dimissioni, il nostro rispetto per tutti i cittadini, soprattutto per i nostri ragazzi, che più di altro ci hanno spinto ed ispirato in questo impegno nel progettare e costruire una città migliore, e per rimarcare che non siamo tutti uguali: si può fare politica con la “P” maiuscola, dove il bene comune viene prima di tutto.

Vogliamo, da ultimo e a gran voce, ringraziare Augusto Airoldi, i suoi validi assessori, gli uffici comunali, che con loro hanno collaborato quotidianamente per più di 4 intensi anni, i nostri colleghi Consiglieri e tutti i coloro che hanno condiviso con noi questo percorso.

