Cronaca

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 19 febbraio, spiccano la caduta dell’amministrazione Airoldi a Saronno, il tentativo di furto al supermercato D’Ambros, e l’arrivo della reliquia del cuore del beato Carlo Acutis in Santuario.

Gravi danni al supermercato D’Ambros di Saronno dopo un assalto notturno in cui ignoti hanno tentato di far esplodere la cassaforte. Oltre al furto non riuscito, sono stati registrati numerosi danni alla struttura.

Saronno si prepara a un periodo di commissariamento dopo le dimissioni di 17 consiglieri comunali che hanno ufficialmente posto fine all’amministrazione guidata dal sindaco Augusto Airoldi. Ora si attende la nomina del commissario prefettizio e nuove elezioni.

Da domani al Santuario di Saronno sarà esposta la reliquia del cuore del beato Carlo Acutis, con un triduo di preghiera dedicato. L’iniziativa richiama fedeli da tutto il territorio, offrendo momenti di spiritualità e raccoglimento.

A Rovello Porro una lite tra amici è degenerata, portando un uomo a mordere un carabiniere intervenuto per sedare il diverbio. L’aggressore è stato fermato e si stanno valutando i provvedimenti del caso.

Sono iniziati a Rovello i lavori di demolizione dell’ex consorzio agrario. Al suo posto sorgeranno un nuovo parcheggio e spazi commerciali, con l’obiettivo di riqualificare l’area e migliorare i servizi per i cittadini.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti