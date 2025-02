news

Gli analisti di Bubblemaps, una piattaforma di analisi blockchain che offre strumenti visivi innovativi per comprendere meglio la distribuzione e le connessioni tra token e NFT, hanno condiviso nuove prove che dimostrano come la meme coin $LIBRA sia stata creata dallo stesso team dietro il progetto Melania (MELANIA) legato alla FIrst Lady americana.

Inoltre, il 17 febbraio, la società di analisi onchain ha pubblicato un post su X in cui afferma che lo stesso gruppo abbia orchestrato entrambi i lanci. Non solo: il team avrebbe anche manipolato il mercato con tecniche di sniping, un meccanismo che permette di ottenere profitti enormi sfruttando la liquidità iniziale dei token.

Un wallet sospetto collega i due token

Bubblemaps ha identificato un wallet su Solana, soprannominato “0xcEA”, come il fulcro delle operazioni. Questo indirizzo avrebbe “snippato” il lancio della meme coin di Melania Trump il 19 gennaio, generando un guadagno di 2,4 milioni di dollari, successivamente trasferiti su Avalanche.

La stessa strategia è stata ripetuta con $LIBRA il 15 febbraio, permettendo al wallet di ottenere un profitto di 6 milioni di dollari. Le transazioni sono state strutturate in modo da rendere difficile il tracciamento, passando attraverso diversi indirizzi su Solana, Arbitrum e Avalanche. Questo modus operandi ha portato Bubblemaps a concludere che entrambi i token siano stati gestiti dallo stesso gruppo.

La meme coin LIBRA ha avuto un inizio promettente, soprattutto dopo che il Presidente argentino Javier Milei l’ha citata pubblicamente. Tuttavia, la festa è durata poco: meno di quattro ore dopo il lancio, il valore del token è crollato del 94%.

Gli insider hanno approfittato della situazione per incassare oltre 107 milioni di dollari, causando un vero e proprio disastro finanziario.

Lookonchain, altra società di analisi blockchain, ha identificato almeno otto wallet collegati al team LIBRA, che hanno rapidamente sottratto liquidità. In totale, sono stati prelevati 57,6 milioni di dollari in USD Coin e 249.671 Solana, equivalenti a 49,7 milioni di dollari all’epoca.

Anche $MELANIA ha subito lo stesso destino: il token, lanciato il 19 gennaio, aveva inizialmente raggiunto un valore di oltre 13 miliardi di dollari in quattro ore, salvo poi crollare del 99%, attestandosi a 189 milioni di dollari.

Bubblemaps ha scoperto che il wallet 0xcEA è stato coinvolto in numerosi altri casi di token “pump and dump”, inclusa la creazione di un falso token Robinhood (HOOD).

Questo token ha toccato una capitalizzazione di mercato di 120 milioni di dollari, per poi precipitare a 12,5 milioni di dollari. Lo schema è sempre lo stesso: un team lancia una meme coin, genera hype attraverso endorsement e movimenti strategici, sfrutta la liquidità iniziale per guadagni rapidi e poi abbandona il mercato, causando un collasso repentino del prezzo.

