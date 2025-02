news

La prevendita del token $BEST, nativo del wallet crypto di ultima generazione Best Wallet, ha superato la straordinaria soglia di 10 milioni di dollari, consolidando la posizione di Best Wallet come il miglior portafoglio Web3 per opportunità di mercato.

Si tratta di un risultato importante, raggiunto in poco più di tre mesi, che dimostra la grande fiducia degli investitori e il crescente successo di Best Wallet nel settore delle criptovalute. A confermarlo è l’impressionante incremento del 96,3% nei download mensili dell’app e il coinvolgimento attivo del 50% degli utenti.

Qual è il segreto di questo grande successo? In primo luogo, le caratteristiche uniche della piattaforma, che la distinguono nettamente dalla concorrenza grazie a costi di transazione ridotti e funzioni innovative di alto livello. Gli utenti dell’app, inoltre, possono beneficiare dell’eccezionale strumento esclusivo di screening dei progetti crypto emergenti più promettenti, chiamato “Upcoming Tokens”, capace di individuare investimenti altamente redditizi. Tra questi, ad esempio, possiamo ricordare Pepe Unchained ($PEPU), il cui valore è aumentato del 757%, e CatSlap ($SLAP), il cui prezzo è balzato del 7.920%, o Wall Street Pepe ($WEPE), che ha debuttato da pochi giorni su Uniswap dopo una prevendita di successo stratosferico.

Best Wallet punta a conquistare il 40% del mercato dei portafogli crypto non-custodial, un settore dal valore di 10 miliardi di dollari, entro il 2026. Le ricompense esclusive e i vantaggi riservati ai possessori di token $BEST aprono quindi nuove prospettive di crescita per Best Wallet.

Upcoming Tokens: lo strumento esclusivo per individuare progetti crypto di successo

Parlando più in dettaglio di Upcoming Tokens, si tratta di uno screener di progetti emergenti che ha rapidamente conquistato una vasta base di utenti, offrendo loro un metodo innovativo per scoprire token con elevato potenziale di crescita. Come detto in precedenza, gli esempi di successo più lampanti sono stati i casi delle meme coin Pepe Unchained e CatSlap, che hanno registrato performance straordinarie sui rispettivi exchange.

Upcoming Tokens è uno strumento multifunzionale che semplifica le decisioni di investimento per ogni utente. In un mercato che prevede la nascita di oltre un miliardo di nuovi token nei prossimi cinque anni, disporre di un tool di questo tipo diventa imprescindibile. Con il continuo sviluppo delle meme coin, Best Wallet mira a diventare un punto di riferimento assoluto nella selezione dei progetti migliori.

Best Wallet: premi per la sua community

Oltre a guidare gli utenti nel complesso universo delle criptovalute, Best Wallet si impegna a offrire esperienze gratificanti alla propria community. Il portafoglio incentiva infatti la creatività premiando con ricompense in denaro coloro che creano le meme coin più originali. In palio c’è un montepremi di 200 dollari per cinque fortunati che condivideranno i meme più creativi su X e Discord.

C’è ancora tempo per partecipare, visto che la campagna terminerà il 3 marzo. Tutti i dettagli sulla partecipazione a questo “meme contest”, sono disponibili sull’account X di Best Wallet.

🚨 $200 Meme Contest Alert! 🚨 Think you’ve got the creativity to claim the prize? 🎨💡 💰 $200 Prize Pool 💰

🏆 Prizes for Top 5 Memes! ✨ Guidelines are simple:

1️⃣Create a 🔥 Best Wallet meme.

2️⃣Post it on Discord and X (Former Twitter).

2️⃣Follow the rules, tag… pic.twitter.com/kPSynmBvHk — Best Wallet (@BestWalletHQ) February 12, 2025

Inoltre, la piattaforma ha aumentato le ricompense per coloro che completeranno le varie missioni in-app. Le azioni richieste sono semplici: scaricare l’applicazione o entrare a far parte della community sui canali social. Al termine, gli utenti riceveranno token $BEST extra.

Possedere un numero maggiore di token consente di sbloccare il pieno potenziale della piattaforma e di accedere a numerosi vantaggi, tra cui elevate ricompense di staking, commissioni di transazione ridotte e bonus esclusivi. Anche i diritti di governance sono assegnati in base ai token posseduti.

Detto questo, il momento di agire è adesso. Gli investitori, infatti, non stanno perdendo tempo e continuano ad accumulare token BEST durante la prevendita, puntando a massimizzare i profitti derivanti dalla potenziale crescita di valore di $BEST una volta quotato su DEX o CEX.

Si tratta davvero di un’opportunità imperdibile sia per i principianti che per i veterani del settore crypto. Quindi, meglio non lasciarsela sfuggire e unirsi agli innumerevoli investitori che considerano già Best Wallet come il miglior portafoglio crypto attuale e futuro, acquistando $BEST al prezzo attuale di 0,024025 dollari.

Come acquistare i token $BEST

Acquistare i token $BEST durante la prevendita è semplicissimo. Basta accedere al sito web ufficiale della prevendita del token Best e collegare il proprio wallet.

Chi preferisce operare tramite l’app di Best Wallet stessa deve solo utilizzare la carta di credito oppure acquistare criptovalute $BEST con $ETH o $USDT. Per chi utilizza altri portafogli, Best Wallet offre una gestione multichain intuitiva per importare e amministrare facilmente le proprie risorse digitali.

Chi non ha ancora scaricato l’app può farlo direttamente dal sito di Best Wallet, Google Play Store o Apple App Store.

Infine, per rimanere aggiornati sul progetto, è consigliabile unirsi alla community su X, Telegram e Discord.

