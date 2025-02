news

Il Lazio è pronto a diventare protagonista del turismo esperienziale grazie a Lazio Experience, il press tour che dal 28 febbraio al 2 marzo porterà oltre 20 giornalisti da tutta Italia alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio. L’iniziativa, realizzata da Alfacomunicazione APS con il contributo di Arsial e il patrocinio del Comune di Fiumicino, rappresenta un’importante occasione di promozione per il litorale romano, un’area che sempre più si sta affermando come meta di turismo sostenibile e di qualità.

Un evento dal forte impatto mediatico

Grazie alla collaborazione con Anso – Associazione Nazionale Stampa Online, il tour vedrà la partecipazione di testate giornalistiche, blogger e influencer provenienti da diverse regioni italiane. L’obiettivo è quello di generare oltre 100 contenuti editoriali e digitali tra articoli, reportage, post e video, capaci di raggiungere un pubblico stimato di oltre 500.000 lettori e follower.

Numeri e opportunità per il territorio

Secondo i dati dell’Osservatorio sul Turismo Enogastronomico, nel 2023 il settore ha registrato un incremento del 15% nelle presenze turistiche rispetto all’anno precedente, con il 78% dei viaggiatori italiani che dichiara di scegliere la propria destinazione in base all’offerta enogastronomica. Lazio Experience si inserisce in questo trend, valorizzando prodotti DOP e IGP, aziende locali e filiere a km zero, con un impatto diretto sull’economia del territorio.

Un viaggio tra cultura, gusto e tradizioni

Il programma prevede visite a siti storici e borghi caratteristici, degustazioni di prodotti tipici e incontri con produttori locali, offrendo ai partecipanti un’esperienza autentica e immersiva. Non solo cibo e vino: il press tour intende raccontare il Lazio come destinazione completa, in grado di coniugare storia, natura e tradizioni artigianali.

“Lazio Experience è molto più di un evento: è un progetto strategico per il turismo e la comunicazione del territorio”, afferma Jusy Coppola, responsabile di Alfacomunicazione APS. “Grazie alla collaborazione con i media, vogliamo costruire una narrazione forte e positiva del Lazio, capace di attrarre nuovi flussi turistici e opportunità di sviluppo”.

Con Lazio Experience, il Lazio si racconta attraverso le sue eccellenze, puntando a consolidare la sua posizione tra le mete più ambite del turismo enogastronomico italiano.