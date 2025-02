SARONNO – Questa settimana partono i lavori per la messa a dimora di piante “pronto effetto” e piantine forestali previsti nell’ambito del progetto Piantalalì, che l’amministrazione comunale saronnese ha concordato con la direzione di Ferrovie Nord Milano e Trenord.

Con questo progetto non si metteranno a dimora solo nuovi alberi e arbusti, ma – come spiegato dalla relazione agronomica – saranno potenziati e riqualificati gli habitat di queste zone, creando arbusteti radi e fruttificanti che favoriscono l’approvvigionamento invernale di molti passeriformi, siepi e fasce ecotonali di valore ecologico, e favorendo la nascita di spazi aperti e prati fioriti per gli insetti impollinatori.

Un’ulteriore valutazione dovrà invece essere fatta sul terreno sito in via Giovanni XXIII, attualmente a seminativo: la proposta è quella di utilizzarlo per piantumazioni da attivare a partire da novembre.

Con questi interventi si concretizza la collaborazione con la direzione di Piantalalì avviata diversi mesi fa per portare a compimento un progetto che prevede interventi di rinaturalizzazione e di riqualificazione della vegetazione teso a favorire la biodiversità in aree urbane e periurbane di proprietà pubblica.

I costi di questa iniziativa ambientale sono totalmente coperti dal Progetto Piantalalì promosso da Fnm e Trenord, così come, a costo zero per il Comune di Saronno è l’intervento di forestazione urbana su terreni pubblici che l’Amministrazione ha realizzato nel dicembre 2024 grazie all’accordo con Rete Clima, attraverso cui le aziende private hanno finanziato la piantumazione di 2300 esemplari tra piante e cespugli.