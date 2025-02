Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Un nuovo incendio è divampato questa notte all’azienda di materiale plastico situata in via Gran Sasso. Si tratta del secondo rogo in 4 giorni: questa volta le fiamme hanno interessato la parte del capannone rimasta intatta dal precedente episodio. L’allarme è scattato intorno alle 3.30, quando alcuni residenti della zona hanno notato il fumo e chiamato immediatamente i vigili del fuoco, già operativi dalle 4.00.

Dalle 5,40 le fiamme sono stati arginate. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Marco Giudici, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento e ha rassicurato la cittadinanza. Restano ancora ignote le cause dell’incendio, soprattutto considerando che la fabbrica era priva di alimentazione elettrica. Saranno i vigili del fuoco a condurre gli accertamenti necessari per chiarire l’origine del rogo.

Il primo incendio di tre giorni fa

Il precedente incendio nell’azienda si era verificato nella serata di lunedì, con l’allarme scattato intorno alle 19.30. Una densa colonna di fumo nero, visibile anche dai comuni vicini, aveva allertato i residenti. Le fiamme erano divampate dalla copertura del capannone, dove si trovavano i pannelli solari, estendendosi rapidamente al materiale stoccato nel magazzino sottostante.

L’intervento dei vigili del fuoco dei comandi di Varese e Milano era stato tempestivo, con l’impiego di tre autopompe serbatoio, due autobotti, un’autoscala e un’unità mobile per la protezione delle vie respiratorie. Le operazioni di spegnimento erano proseguite per diverse ore, fino alla comunicazione ufficiale dello spegnimento poco prima della mezzanotte. Sul posto erano presenti anche i tecnici di Arpa, che avevano escluso la presenza di sostanze tossiche o inquinanti nell’aria. Anche in quell’occasione, il sindaco Marco Giudici aveva seguito l’evolversi della situazione, garantendo la sicurezza dell’area e tranquillizzando la comunità locale.

Le autorità locali e i tecnici specializzati stanno ora lavorando per capire se ci possa essere un collegamento tra i due episodi o se si tratti di una sfortunata coincidenza.

guarda tutte le foto 5



Incendio in azienda di materiale plastico: le immagini del rogo e dei soccorsi a Caronno

