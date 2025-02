Solaro

SOLARO – Tornano gli appuntamenti con il Cai. La sezione di Saronno torna a Solaro per la presentazione del programma del corso di Alpinismo giovanile rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 17 anni. L’obiettivo dell’iniziativa è di presentare un progetto in cui i ragazzi imparano a conoscere e rispettare aspetti di un ambiente naturale, apprendono le nozioni relative ad equipaggiamento, orientamento e comportamento che consentiranno di frequentare la montagna in sicurezza, al fine di portare emozioni uniche e ricordi indelebili.

Il programma Alpinismo Giovanile sarà presentato sabato primo marzo alle 15 nelle sale della biblioteca comunale al Polo di Comunità di piazza Cadorna.

Aderire alle uscite dell’Alpinismo Giovanile è semplicissimo: è sufficiente partecipare agli appuntamenti di preparazione e seguire le indicazioni degli accompagnatori dell’associazione degli amanti della montagna.

Il calendario completo è ricco di appuntamenti interessanti:

15 marzo – uscita notturna al Monte San Primo, 23 marzo – uscita sulla neve, 6 aprile – uscita Mtb, 4 maggio, diga del Gleno in Val di Scalve, 18 maggio – p arco naturale del monte Fenera, 8 giugno – ghiacciaio Fellaria in Valmalenco, 20-22 giugno – tre giorni al rifugio Cai Saronno, 21 settembre – uscita family al mare, 26 ottobre – san Calimero Valsassina.



La sede Cai di via Parini 54 a Saronno è aperta il martedì e venerdì dalle 21 alle 23. Per informazioni sui corsi giovanili è possibile visitare il link: www.caisaronno.it/ attivita/alpinismo-giovanile

Christian Caronno, assessore allo Sport: “Ringrazio il Cai per proporre anche a Solaro le loro attività; sappiamo che ci sono diversi iscritti solaresi e molti appassionati di montagna che possono essere interessati. Lo scorso anno l’iniziativa ha avuto delle adesioni di solaresi che speriamo crescano per la nuova stagione di uscite. Il Cai ha un progetto educativo interessante e molto curato, ammiro i loro coordinatori che sono molto preparati e motivati e credo sia davvero speciale il loro obiettivo di avvicinare tanti giovani alle bellezze naturali, facendogli sollevare lo sguardo verso le montagne e i boschi che ci circondano”.