UBOLDO – Tanti cittadini, molte autorità e numerosi esponenti della società civile e del mondo politico. Le comunità di Castellanza, Uboldo e Tradate si sono ritrovate oggi pomeriggio, giovedì 20 febbraio, a Uboldo nella chiesa parrocchiale per l’ultimo saluto ad Alessandro Colombo, scomparso la scorsa settimana all’età di 62 anni dopo una vita trascorsa con un forte impegno per la comunità in ambito politico e culturale.

Oltre a Luigi Clerici, sindaco di Uboldo, presente con diversi esponenti della giunta e del consiglio comunale e con il gonfalone, alla cerimonia, alle 15 nella chiesa parrocchiale, era presente anche una delegazione di Castellanza guidata dal vicesindaco reggente Cristina Borroni.

“Siamo qui riuniti in tanti a salutare il nostro caro Alessandro – ha esordito durante la celebrazione don Armando Colombo, che ha concelebrato con il prevosto di Saronno don Giuseppe Marinoni – la sua morte improvvisa ci ha molto scossi e provati. In tutti noi che l’abbiamo conosciuto c’è un profondo dolore e tristezza”.

E ha continuato: “Era un uomo buono, mite, che aveva a cuore il bene comune e lo dimostrava con la passione per la politica, la cultura e recentemente con lo spettacolo su Gianni Rodari. Lo vogliamo ringraziare per il suo impegno, a partire da quello per la sala della comunità”.

Al termine della messa, Franco Colombo presidente Acli Uboldo ha ricordato l’impegno di Alessandro Colombo per la sala della comunità come volontario e la grande amicizia che li univa: “Sei stato un grande amico con cui ho condiviso momenti straordinari. Non dimenticherò la nostra amicizia e farò tesoro dei tuoi consigli”.

Originario di Tradate, Alessandro Colombo ha conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano e, parallelamente agli studi, ha coltivato la passione per il giornalismo, diventando pubblicista nel 1985 e collaborando con diverse testate locali e nazionali.

Ha lavorato per oltre 25 anni al comune di Castellanza come responsabile della comunicazione istituzionale, dopo un’esperienza come addetto stampa per Confartigianato Varese. Impegnato nel sociale, è stato presidente del Lions Club Tradate Seprio, ricevendo il premio “Melvin Jones Fellow” e promuovendo progetti come il Libro Parlato Lions.

Colombo ha dedicato particolare attenzione alla figura di Gianni Rodari, scrivendo il libro Io, il Favoloso Gianni e portando in scena uno spettacolo teatrale. In ambito politico, ha fondato la lista civica Per Uboldo e si è candidato sindaco nel 2014 e nel 2019, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica.

