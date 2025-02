Città

SARONNO – L’associazione Cantastorie propone due appuntamenti imperdibili per chi desidera approfondire la storia e l’arte di Saronno attraverso visite guidate a due dei suoi luoghi più significativi.

Sabato 22 febbraio: visita al Santuario

Il primo evento si terrà sabato 22 febbraio alle 15:30 con una visita guidata al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, da sempre cuore spirituale e artistico della comunità saronnese. Il Santuario, designato sede giubilare per il 2025, verrà raccontato dai volontari di Cantastorie attraverso la sua storia, le sue opere d’arte e il suo valore devozionale. Il ritrovo è fissato sul sagrato della chiesa alle 15:30 per un unico turno di visita.

Sabato 1 marzo: scoperta della Prepositurale e del suo archivio

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 1 marzo, sempre alle 15:30, con una visita alla chiesa prepositurale di Saronno e al suo archivio storico. Questo percorso permetterà di conoscere meglio il patrimonio artistico della chiesa e l’importanza dell’archivio, che custodisce documenti preziosi legati alla storia della città e della sua comunità. Il ritrovo è sul sagrato della chiesa alle 15:30 per un turno unico.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero, con la possibilità di lasciare un’offerta volontaria per sostenere le attività dell’associazione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Cantastorie via e-mail all’indirizzo [email protected] o visitare il sito www.cantastoriesaronno.it.

