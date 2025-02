Comasco

LOMAZZO – Momenti di apprensione ieri sera giovedì 20 febbraio, intorno alle 22, lungo l’autostrada A9 in corrispondenza dell’uscita di Lomazzo nord, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco. L’incendio, visibile anche a distanza, ha richiesto un tempestivo intervento di soccorso tecnico per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la viabilità.

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e scongiurare ulteriori rischi. Le operazioni di spegnimento si sono svolte in tempi rapidi, permettendo di limitare i disagi per gli automobilisti di passaggio.

Fortunatamente, non si registrano feriti nell’incidente. Gli occupanti del veicolo sono riusciti ad allontanarsi in tempo, evitando conseguenze ben più gravi.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Gli esperti condurranno verifiche approfondite per chiarire l’origine dell’incendio e prevenire simili episodi in futuro.

