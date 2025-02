iltra2

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona è stati presentato il programma per il Carnevale. L’appuntamento è domenica 2 marzo alle 14.30 all’oratorio San Luigi, in via Verdi, con la tradizionale sfilata in maschera per le vie del paese, tra musica e intrattenimento.

Come ogni anno all’arrivo, sempre in oratorio, verranno premiate le maschere più belle ed originali e si potrà passare ancora del tempo in compagnia, tra gustose chiacchere, bevande calde e intrattenimento per grandi e piccini.

“Castiglione in maschera 2025” è organizzato dal Comune di Castiglione Olona in collaborazione con Pro Loco Castiglione Olona e alcune associazioni ed enti del territorio.

L’organizzatore ricorda che è vietato introdurre bombolette spray in Oratorio. In caso di maltempo la sfilata sarà rimandata a sabato 8 marzo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del comune al link.

