SARONNO/SARONNESE – Arriva il Carnevale nella vicina Rovellasca, mentre a Saronno l’attesa per il proprio il mese prossimo, si colora con il laboratorio creativo di Saronno Point dedicato ai più piccoli. Nel frattempo, il territorio offre un ricco panorama di mostre, tra cui l’omaggio a Hugo Pratt, l’esposizione dedicata a Malagutti e l’affascinante viaggio nell’universo di Tim Burton a Milano.

Venerdì 21 febbraio

SARONNO – Alle 17.30, nella sede dell’associazione L’Isola che non c’è di via Biffi 5, incontro focus su “Appunti da un manicomio” di Christine Lavant a cura di Luciana Ceriani. Informazioni al sito internet www.isolasaronno.it.

MILANO – Prosegue, alla Fabbrica del Vapore di via Giulio Cesare Procaccini 4, la mostra “Tim Burton’s Labyrinth”: un’esperienza immersiva che guida i visitatori attraverso l’universo creativo e fantastico del regista americano. Info al sito www.fabbricadelvapore.org.

Sabato 22 febbraio

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca di piazza Porro, incontro con il gruppo di lettura per bambini di 4/5 anni. Dettagli al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

SOLARO – Alle 11, alla biblioteca civica di piazza Luigi Cadorna, tornano le letture per bambini dai 3 ai 6 anni “Nati per leggere”. Informazioni e prenotazioni al numero 0296984399.

SARONNO – Dalle 15 alle 17.30, allo stadio comunale di via Biffi, l’associazione Saronno Point Odv propone “Colora il tuo Carnevale”: una giornata per bambini dedicata alla realizzazione di decorazioni, lavoretti e maschere in occasione del Carnevale. Quota d’iscrizione 10 euro, il ricavato sosterrà le attività svolte dall’associazione, info all’email [email protected] .

SARONNO – Alle 15.30, al santuario della Beata Vergine dei Miracoli (nella foto), continuano le visite delle guide volontarie dell’associazione Cantastorie. Dettagli al sito internet www.cantastoriesaronno.it.

ROVELLASCA – Ritrovo alle 14.30, all’Oratorio San Vittore di via Monte Grappa 1, per il Carnevale di Rovellasca con sfide, giochi e sfilata per le vie del paese. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

Domenica 23 febbraio

ORIGGIO – Apre oggi la “Mostra di Malagutti – Un artista tutto da scoprire” a villa Borletti in via Dante 63, l’ingresso è libero e per informazioni si può consultare il sito internet www.comune.origgio.va.it .

SARONNO – Ultimo giorno per visitare la mostra “Non solo Corto – Omaggio a Hugo Pratt” nella location del museo dell’Illustrazione in via Caduti della Liberazione 25. Orari dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, con ingresso libero.

VARESE – Alle 20.30, al teatro di Varese di piazza della Repubblica, va in scena “Cenerentola – Il Musical” della compagnia della Rancia. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.teatrodivarese.com .