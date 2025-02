Città

SARONNO – Amarezza ma anche lucidità nelle parole di Mattia Cattaneo, consigliere comunale eletto nella lista civica Saronno Civica – Airoldi sindaco ma diventato indipendente negli ultimi mesi. Cattaneo che ha guidato anche la commissione bilancio è stato determinate per lo svolgimento della crisi e il suo epilogo. La sua disponibilità, lunedì mattina, alle dimissioni contestuali per porre fine alla fase di stallo della politica saronnese, è stata un punto di svolta.

Cattaneo, mercoledì sera era tra i consiglieri di maggioranza e opposizione che si sono dimessi contestualmente per concludere quest’Amministrazione e andare al voto subito a primavera. Un momento cruciale per la vita cittadina presente e futura. Come l’ha vissuta?

“E’ stata una giornata amara; nel 2020 mai avrei immaginato di terminare così la consiliatura. La conclusione anticipata di questa consiliatura non è una vittoria, ma una sconfitta, non solo del consiglio, ma anche dell’amministrazione: i toni autocelebrativi utilizzati in questi giorni mi sono, quindi, sembrati fuori luogo”

Che prospettive vedi per il futuro di Saronno?

“Spero che la prossima amministrazione, di qualunque colore sia, operi nel solco tracciato da questa amministrazione nel campo dei servizi alla persona e dei servizi educativi; mi riferisco alle tante progettualità e relative risorse messe in campo dagli assessori Ilaria Pagani e Gabriele Musarò, che ringrazio, come ringrazio il sindaco, gli altri altri assessori, i colleghi consiglieri e la macchina comunale”.

Dal punto di vista politico la situazione sembra decisamente complessa su entrambi i fronti? Come vedi il centrosinistra?

“Il centrosinistra generalmente può contare sul supporto di persone che sono pronte ad impegnarsi, ma desiderano essere coinvolte e valorizzate. E’ abbastanza evidente che in questi 4 anni molte persone si siano allontanate perchè la consiliatura, iniziata all’insegna delle promesse di partecipazione e trasparenza, ha imboccato, piuttosto, la strada dell’autoreferenzialità e dell’opacità. Occorre, secondo me, recuperare le tante energie che i simpatizzanti possono mettere in campo; per fare questo penso sia necessario un cambio nello stile di leadership e, probabilmente, anche nelle persone che la esercitano.

D’altra parte, se un sindaco che arriva al termine del primo mandato, è il candidato naturale per fare un secondo mandato, vale di solito il contrario, quando non si arriva al termine del primo mandato. Ma queste, naturalmente, sono valutazioni che spettano, in primis, al Partito Democratico”.

