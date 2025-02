Città

SARONNO – Giovanni Donzelli vicepresidente del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, segretario di presidenza, componente della XIV commissione politiche dell’Unione Europea, comitato per la Comunicazione e l’informazione esterna è stato protagonista stamattina, venerdì 21 febbraio, di un momento d’incontro con gli studenti dell’istituto Prealpi.

Nel cinema teatro di via Prealpi è stato al centro di un momento di confronto dal titolo “Etica, politica, educazione. Che valore ha la politica nella formazione dei giovani d’oggi?” con gli studenti delle quarte e delle quinte. Arrivato intorno alle 11,30 il parlamentare è stato accolto dai vertici dell’istituto e dal segretario cittadino di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone con il consigliere provinciale e comunale di Caronno Silvio Maiocchi, Marco Colombo Capogruppo Fdi in provincia e l’assessore regionale Francesca Caruso.

L’intervento di Donzelli è partito dall’impatto dell’intelligenza artificiale nelle decisioni e nelle scelte ponendo l’accento sull’impegno dell’Europa a porre delle regole “cosa che altri Paesi non stanno facendo”. Non è mancato un accenno al mondo dei social a partire dal tema degli algoritmi “di cui nelle commissioni parlamentari si sta lavorando anche in merito al caso Tik tok”. E ancora: “Fare politica e’ per compartecipazione alle decisioni del paese altrimenti qualcun’altro lo farà per voi o magari lo farà proprio la tecnologia al posto vostro”.

