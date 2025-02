Politica

SARONNO – “Finalmente i cittadini saronnesi potranno di nuovo esprimersi democraticamente in merito a chi affidare la città”.

Inizia così l’intervento di Luca Amadio, esponente di Obiettivo Saronno, dopo la fine dell’Amministrazione.

“Dopo un bilancio consolidato approvato al terzo tentativo ed un bilancio previsionale, portato in consiglio comunale dopo troppo tempo rispetto alla sua disponibilità, e non approvato, nella giornata di mercoledì la maggioranza dei consiglieri comunali ha deciso di seguire quanto anticipato da Obiettivo Saronno ad inizio settimana, presentando le dimissioni e scrivendo di fatto la parola “fine” ad un’amministrazione che non è mai stata in grado di rappresentare la città.

Questo atto di responsabilità avvenuto prima del 24 febbraio, offre la possibilità di andare al voto già a maggio/giugno di quest’anno, allontanando definitivamente il rischio di un commissariamento di 15/16 mesi. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me, che mi hanno sostenuto e dato la forza di agire sempre per il bene comune.

Da oggi si apre un nuovo capitolo che spero possa portare la nostra città ad essere amministrata in maniera propositiva, trasparente ed innovativa. Obiettivo Saronno è pronta per sostenere questo cambiamento a partire dall’area ex Isotta Fraschini che potrebbe essere il punto di svolta della Saronno del futuro. Saronno merita molto e noi uniremo tutte le nostre forze per rendere onore alla nostra città. Obiettivo Saronno non si ferma.

—