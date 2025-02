Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 20 febbraio, spiccano i nuovi sviluppi politici a Saronno con le dimissioni del sindaco Augusto Airoldi e di altri consiglieri, la ripresa dell’incendio a Caronno Pertusella, la riapertura del supermercato D’Ambros dopo il recente assalto e l’ultimo saluto ad Alessandro Colombo.

A Caronno Pertusella, un nuovo incendio ha colpito un’azienda per la seconda volta in quattro giorni, mobilitando i vigili del fuoco nella notte. Anche il sindaco si è recato sul posto per seguire da vicino la situazione.

Il sindaco di Saronno Augusto Airoldi ha presentato ufficialmente le sue dimissioni, aggiungendosi alla serie di abbandoni politici che stanno scuotendo la città.

Dopo l’assalto subito nei giorni scorsi, il supermercato D’Ambros ha riaperto le sue porte, ricevendo il caloroso supporto della clientela e un forte segnale di solidarietà dalla comunità.

Le comunità di Uboldo, Castellanza e Tradate hanno dato l’ultimo saluto ad Alessandro Colombo, ricordandolo con gratitudine per il suo servizio e il suo impegno.

Moustafa e Rufini di Tu@Saronno hanno espresso amarezza per la fine dell’amministrazione del sindaco Airoldi e preoccupazione per l’incerto futuro amministrativo della città.

Saronno Civica ha commentato le dimissioni, sottolineando il senso di responsabilità con cui ha risposto all’appello del sindaco. Anche il consigliere Picozzi ha confermato le proprie dimissioni a distanza.

Obiettivo Saronno ha fatto il punto sulla situazione politica, ringraziando i propri consiglieri dimissionari e iniziando a delineare le prossime mosse per il futuro.

