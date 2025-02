Cronaca

VENEGONO – Presidio in corso oggi venerdì 21 febbraio davanti allo stabilimento Leonardo di Venegono, dove i lavoratori metalmeccanici stanno manifestando per chiedere l’apertura delle trattative per il rinnovo del contratto provinciale. L’iniziativa rientra nello sciopero provinciale di otto ore indetto dalle sigle sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil per sollecitare Federmeccanica a sedersi al tavolo delle trattative.

Secondo quanto riferito dai sindacati, la proposta avanzata dai rappresentanti dei lavoratori punta ad avviare il confronto per il nuovo contratto, ma finora Federmeccanica avrebbe rifiutato qualsiasi dialogo. “Vogliamo un contratto subito – spiegano i promotori dello sciopero – e siamo qui oggi per far sentire la nostra voce e ottenere il rispetto dei nostri diritti”.

Il presidio di Venegono si unisce a quelli organizzati anche nelle sedi Leonardo di Cascina Costa e Vergiate, creando così un fronte unitario di protesta in tutta la provincia di Varese. Numerosi lavoratori hanno aderito all’iniziativa, mostrando striscioni e scandendo slogan per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di sbloccare la situazione contrattuale.

