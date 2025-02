Politica

MILANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia, circa l’approvazione in consiglio regionale della mozione firmata Lega che chiedeva originariamente al Governo di adottare misure più stringenti verso chi indossa burqa o niqāb in luoghi pubblici.

Con il Gruppo di Forza Italia in aula abbiamo tenuto una posizione di buon senso, contraria ad assecondare battaglie ideologiche e persecutorie, ma a favore della tutela della sicurezza pubblica. Per questo abbiamo presentato un emendamento, poi approvato, volto a limitare in maniera efficace l’uso di indumenti che coprono il viso e ostacolano la riconoscibilità delle persone nei luoghi pubblici, conciliando la libertà di espressione con la sicurezza di tutti. Divieto peraltro già previsto dalla legge.

E puntando l’attenzione sulle iniziative di sensibilizzazione ed integrazione, nelle scuole e in tutti i contesti di coinvolgimento delle famiglie e dei ragazzi stranieri.