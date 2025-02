Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Ieri alle 12.35 in via Asiago a Caronno Pertusella incidente stradale con lo scontro fra un’automobile ed una motocicletta, due persone hanno avuto bisogno di assistenza medica, si tratta di uomini entrambi di 39 anni. Sul posto l’intervento di una pattuglia della polizia locale caronnese, della auto-infermieristica e dell’ambulanza del Sos Rho. Per i feriti il trasferimento all’ospedale di Garbagnate Milanese, nessuno è apparso in condizioni critiche.

Ieri pomeriggio a Cesate, erano le 16.40, in piazza 4 novembre è stato investito un pedone: è stata soccorsa una donna di 78 anni, trasportato dall’ambulanza all’ospedale di Garbagnate Milanese, comunque non in pericolo di vita, dall’ambulanza della Croce viola.

Ieri alle 19.15 in via Libertà a Lazzate lo scontro fra due auto, un ragazzo di 31 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno in condizioni comunque non gravi.

Ieri alle 21.45 in via 25 aprile a Limbiate una automibile è uscita di strada, è stata soccorsa una ragazza di 21 anni finita in ospedale in condizioni non gravi.

