SARONNO – Dopo 1595 giorni trascorsi come consigliere comunale, Luca Davide, ormai ex capogruppo della lista civica Obiettivo Saronno, condivide un bilancio personale e umano della sua esperienza politica. Nel suo intervento, che riportiamo integralmente di seguito, Davide ripercorre il suo percorso, esprime gratitudine verso colleghi, cittadini e dipendenti comunali e rilancia il suo impegno per una politica basata sulla partecipazione, sullo studio e sulla concretezza.

Ecco il testo completo del suo intervento:

“Ho passato 1595 giorni da Consigliere comunale ed è arrivato il momento di fare un bilancio. Non perderò tempo a parlare degli ultimi giorni, di quello che è successo e delle mie dimissioni, ne abbiamo già parlato alla stampa e ciò che mi interessa ora è più condividere, con chi vorrà leggermi, un bilancio personale e umano.

L’esperienza in consiglio comunale è stata estremamente formativa, ho conosciuto tantissime persone che mi hanno aiutato a comprendere cosa vuol dire ricoprire quel ruolo: in primis i miei compagni di squadra, Obiettivo Saronno, che hanno sempre messo i cittadini davanti a qualunque interesse personale e che mi hanno voluto insegnare come “politica” sia soprattutto studio e preparazione e non “voto di pancia”.

Un grazie anche a tutti i dipendenti comunali che ho incontrato, mi hanno fatto comprendere di quanto la politica sia monca se poi non c’è personale competente, propositivo e, soprattutto, che ha voglia di vedere la città crescere e prosperare.

Infine grazie non solo ai cittadini che hanno deciso di sostenere ed eleggere un giovane (ai tempi) ventenne senza nessuna esperienza amministrativa precedente, ma anche tutte quelle persone, e sono molte, che durante il mandato mi hanno scritto per chiedere consiglio, supporto o segnalarmi questa o quell’altra situazione, soprattutto a chi ha espresso di non avermi votato ma ha riconosciuto il mio impegno per il bene della città.

Quando mi sono candidato 5 anni fa l’ho fatto perché vedevo molte potenzialità in una città come Saronno, inespresse e poco sostenute dalle amministrazioni che ci hanno preceduto.

Abbiamo poi fatto esperienza diretta in maggioranza, ed evito in questo momento le polemiche, ho imparato però una cosa fondamentale, che è il contrario di quello che si racconta, TUTTO si può fare, basta avere il volere, studiare e impegnarsi al fine di portare a casa il risultato e una squadra, politica e amministrativa, che ti supporti perché crede nel tuo lavoro.

Passando poi alla minoranza credo di aver dimostrato, nonostante qualche ex assessore vuole far credere il contrario, che si possa fare opposizione sul serio, non a priori o a partito preso, ma perché si sono studiati i documenti a fondo, con notti insonni perché si crede in quello che si fa e analizzandoli nei minimi dettagli per poter votare a favore, quando si è d’accordo, e contro, quando non lo si è, ma sempre essendo in grado di motivarlo.

Dopo questa esperienza ho rinforzato il mio credo politico, basato sulle iniziative dal basso, partecipative: la politica del fare e non dell’attacco all’avversario, in questi cinque anni, senza parlarne sui social, ho ricevuto denunce penali (da consiglieri di maggioranza) e attacchi alla mia persona in quanto educatore professionale, altri miei compagni hanno subito anche peggio ma non sta a me commentarli, per quanto le situazioni siano state, o siano ancora, molto spiacevoli mi hanno fatto sempre più comprendere chi non voglio essere. Il dibattito politico è fondamentale ed è il succo più importante della democrazia, per altri, forse, è più importante l’annientamento del nemico (non avversario) dal punto di vista personale e professionale, più che politico.

Non faccio parte di quella vecchia politica, che oggi più di prima combatto, e spero di essere sostenuto in questo, ho compreso infatti che non serve essere una vecchia volpe della politica per entrare nelle logiche del palazzo, ma che è fondamentale mettersi in gioco, io lo farò ancora perché ci credo e vorrei avere al mio fianco, insieme ai miei compagni di viaggio, nuove persone che credono in una città diversa e soprattutto che non abbiano strani obiettivi personali, professionali, economici o di favoreggiamento ad amici; ma un unico e semplice Obiettivo: Saronno.

Buon viaggio a tutti.

