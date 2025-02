Cronaca

SARONNO – La situazione è sempre stata complessa e critica, ma nelle ultime settimane, con la ripresa dei lavori, è talmente peggiorata da mettere a rischio la sicurezza degli operai. È quanto sta accadendo a Palazzo Visconti, dove sono in corso i lavori di riqualificazione del cortile, con non pochi problemi legati alla presenza di clandestini che “vivono e occupano” lo stabile.

Le incursioni, malgrado i tentativi di minimizzare dell’amministrazione prima delle feste, sono costanti e lasciano segni precisi che non lasciano dubbi. Ci sono le recinzioni di cantiere che vengono trovate ogni mattina aperte dagli operai, le assi che chiudono la porta del cortile vengono spostate o sfondate nella notte, il tubo dell’acqua riparato e riattivato praticamente ad ogni intervento di chiusura degli operai comunali, così come i cellulari attaccati a caricare nel quadro di cantiere. Senza contare i “sabotaggi”e i danneggiamenti al cantiere vero e proprio.

Da quando sono ripresi, dopo il nullaosta della Soprintendenza, i lavori, gli operai si sono abituati a vedere gli stranieri che nel tardo pomeriggio spacciano all’esterno dello stabile, appoggiati alla parapetto del torrente Lura che scorre accanto a Palazzo Visconti. Quando al termine della giornata di lavoro, i responsabili della struttura lasciano il cantiere e entrano gli abusivi, che hanno allestito alcuni spazi di bivacco nell’ala dell’edificio che si affaccia su via Tommaseo, già ripulita in diverse occasioni dall’impresa su input del comune.

Escono al mattino all’alba, prima dell’arrivo degli operai. Questo almeno fino a qualche giorno fa, quando è stata lanciata una vetrata dal primo piano. È successo nel pomeriggio. Nessun operaio è rimasto ferito, visto che nessuno stava lavorando in quel punto. Impossibile pensare a un incidente, considerato il modo in cui è caduta la vetrata e la distanza dal corpo dell’edificio. Per questo, la società che sta svolgendo i lavori ha deciso di presentare un esposto a carabinieri e polizia locale. Non si tratta di una novità, ma piuttosto di un’integrazione di quelli già presentate.

Primo allo stop della Soprintendenza c’era stato uno sgombero dell’edificio da parte della polizia locale che aveva trovato all’interno del palazzo alcuni senza fissa dimora.

