SARONNO – Ieri pomeriggio i tecnici comunali hanno effettuato una prova generale degli impianti di nuova installazione in piazza Libertà, alla presenza dei collaudatori.

Oltre alla verifica del funzionamento della videosorveglianza, è stata effettuata una verifica del quadro elettrico che, come previsto, ha provochato lo spegnimento della pubblica illuminazione sulla piazza e l’accensione delle luci di emergenza. E’ stato inoltre simulato un allarme sonoro per la prova degli altoparlanti. “Ci scusiamo per il disagio con i cittadini, niente di allarmante” sottolineano dal Comune.