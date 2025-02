Sport

CASTELLANZA – Archiviata la lunga trasferta a Capo d’Orlando, torna subito in campo l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno, si gioca la ventinovesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, appuntamento questa sera alle 17 alla Soevis Arena di Castellanza. Avversari odierni, la Virtus Lumezzane.

I biancoblu, allenati da coach Luciano Nunzi, vantano un record di tredici vittorie e quattordici sconfitte. Assoluto riferimento offensivo, l’ala classe ‘91 Alessandro Amici, giocatore a tutto tondo che viaggia a 18 punti, 5 rimbalzi e 6 assist di media. A supporto, Baldini, esterno da 17 punti di media. Il lettone Vitols sostiene con 13 di media. Per completare un roster esperto e di categoria, i lunghi Varaschin, Tandia e Di Meco, oltre al playmaker Minoli.

All’andata fu il giá citato Amici a guidare la banda con ben 34 punti che aiutarono i suoi a sconfiggere la Robur. I biancoazzurri peró hanno una voglia matta di riscatto, comincia ad essere di importanza vitale tornare alla vittoria per invertire la rotta e conquistare punti chiave in ottica salvezza. Saronno ci proverà, come sempre.

