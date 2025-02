Calcio

SARONNO – Sabato nero per lo sport locale: le due formazioni di punta della città, Fbc Saronno e Az Robur Saronno sono entrambe uscite sconfitte dai propri impegni, ma non i loro tifosi come presenti in buon numero a sostenerle, anche se ultimamente le cose non stanno andando per il verso giusto.

Nel calcio, anticipo del campionato di Eccellenza, il Fbc Saronno ne ha prese 3, in casa di una arcirivale come il Pavia. Ma dagli spalti si sono sentiti solo i supporter saronnesi che hanno anche pensato a quelli avversari con un goliardico “Ridateci i nostri nemici”. Gli ultras del Pavia, infatti, da tempo non seguono più la loro squadra, in polemica con la dirigenza locale.

3-0 dunque Pavia (che resta in alto) ed Fbc Saronno (che resta tranquillo a metà classifica), non è andata meglio all’Az Robur Saronno, ancora sconfitta nel campionato di basket serie B Nazionale: al Palaborsani di Castellanza i biancazzurri hanno perso, davanti a un buon pubblico che comunque non molla mai, contro Lumezzane (70-76) e resta impegnata nella lotta per la salvezza.

