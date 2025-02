Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Per coronare l’obbiettivo promozione in Serie D, la Caronnese ha bisogno di ritrovare nella partita che si disputerà nel pomeriggio di domani 23 febbraio in casa della Lentatese i tre punti della vittoria dopo i due pareggi consecutivi delle scorse giornate con Pavia e Sestese.

La Caronnese, infatti, scenderà in campo alle 14.30 di domani nel centro sportivo comunale di Lentate sul Seveso per disputare contro la Lentatese la ventiquattresima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia. Ecco i convocati in vista del match dal tecnico rossoblu Michele Ferri.

Portieri: Mattia Paloschi, Gabriele Vergani.

Difensori: Niccolò Battistella, Flavio Dilernia, Jacopo Lofoco, Gabriele Napoli, Alberto Sorrentino.

Centrocampisti: Paolo Cerreto, Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Manuel Oliviero, Luca Malvestio, Daniele Tondi, Matteo Cannizzaro, Urban Zibert.

Attaccanti: Ray Murphy Omoregbe, Federico Corno, Nicolò Colombo, Davide Romeo, Abdou Doumbia.

(foto da archivio)