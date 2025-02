Calcio

SARONNO – Oggi pomeriggio lo stadio Fortunati ospiterà il big match tra Pavia e Fbc Saronno (anticipo del campionato di Eccellenza, diretta play by play su ilSaronno), una sfida attesa non solo per l’importanza in classifica, ma anche per il duello a distanza tra due protagonisti fuori dal campo: il direttore sportivo del Pavia (ex Saronno), Ivan Zampaglione, e il direttore generale del Fbc Saronno, Marco Proserpio. Un’amicizia solida e di lunga data li lega, ma per novanta minuti lasceranno da parte i sentimenti per vivere la partita con il massimo agonismo. Poi, a fine gara, torneranno gli amici di sempre.

La vigilia del match è stata accompagnata dai loro messaggi sui social, a testimonianza del legame che li unisce.

Marco Proserpio ha scritto su Facebook:

“Il tempo passa… ma l’amicizia resta. Domani, per due ore, saremo nemici per la gara Pavia-Saronno. In bocca al lupo, fratello Zampa!”

Dal canto suo, Ivan Zampaglione ha condiviso una storia su WhatsApp con un pensiero che va oltre il calcio: “Chilometri e chilometri in Europa per una passione. Ricordi indelebili, Barcellona su tutti. Oggi alle 17 Pavia vs Saronno. Oltre il risultato. Buona partita, fratello Prose”.

Un match speciale, dunque, che andrà oltre i tre punti in palio, con due amici pronti a sfidarsi da avversari per poi ritrovarsi ancora una volta dalla stessa parte.

Classifica

Solbiatese 50 punti, Rhodense e Mariano 49, Pavia 47, Caronnese 45, Ardor Lazzate 44, Fbc Saronno 36, Sestese 29, Vergiatese 28, Cinisello 27, Lentatese 26, Legnano, Sedriano e Meda 25, Casteggio 22, Ispra 18, Base 96 Seveso 16, Robbio Libertas 12.

(foto: Ivan Zampaglione e Marco Proaserpio)

