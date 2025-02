Calcio

PAVIA – Oggi pomeriggio, inizio alle 17, l’anticipo del campionato di Eccellenza fra Pavia e Fbc Saronno. Diretta play by play su ilSaronno.

Si è arrivati alla settima giornata di ritorno: arbitro designato per l’incontro è Giuseppe Matranga di Palermo, assistenti Andrea Caccia di Bergamo e Simone Bonfanti di Milano.

I pavesi dell’ex direttore sportivo saronnese Ivan Zampaglione vanno come dei treni: sono secondi a tre lunghezze dalla capolista Solbiatese ed oggi non vorranno certo lasciarsi sfuggire l’occasione dei tre punti nel match casalingo; mentre sull’altro fronte il Fbc Saronno del direttore generale Marco Proserpio, tranquillo a metà classifica, potrà giocarsi questa partitona con la massima serenità, in cerca di un risultato di assoluto prestigio.

Classifica

Solbiatese 50 punti, Rhodense e Mariano 49, Pavia 47, Caronnese 45, Ardor Lazzate 44, Fbc Saronno 36, Sestese 29, Vergiatese 28, Cinisello 27, Lentatese 26, Legnano, Sedriano e Meda 25, Casteggio 22, Ispra 18, Base 96 Seveso 16, Robbio Libertas 12.

(foto Andrea Elli: una fase di gioco con impegnato il Fbc Saronno)

22022025