SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giuseppe Calderazzo, esponente del M5s, sulla fine dell’Amministrazione Airoldi e della consiliatura.

Il 19 febbraio si è rivelato essere una giornata amara. Riflessioni profonde accompagnano il termine anticipato di questa consiliatura.

Questa conclusione non rappresenta una vittoria, ma una sconfitta di tutta la città e per tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione. Abbiamo cercato in tutti i modi di operare perché ciò non avvenisse, ma chi dava le carte ha preferito percorrere altre strade, che si sono rivelate piene di ostacoli e infruttuose. Non si tratta solo di una battuta d’arresto per il Consiglio Comunale e dell’intera Amministrazione Airoldi, ma di un passo indietro significativo per l’intera Città di Saronno.

È fondamentale riconoscere l’importanza del dialogo e della collaborazione per il bene comune, senza farsi sopraffare dai personalismi. In questi anni abbiamo cercato di lavorare con senso di responsabilità fino all’ultimo, ma è chiaro che ci sono stati posti, da chi ne aveva il potere, ostacoli che hanno impedito al sottoscritto di svolgere appieno il proprio ruolo di Consigliere Comunale non consentendogli di partecipare alle Commissioni Consiliari , fondamentali per l’attività di controllo a cui siamo chiamati, e nemmeno alla Conferenza dei capigruppo, altrettanto fondamentale per l’organizzazione dei lavori Consiliari.

Restiamo comunque fiduciosi che le prossime elezioni possano essere l’occasione per un reale percorso di cambiamento.

