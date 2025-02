Saronnese

CISLAGO – “Comunichiamo che ​sono stati riaperti i termini per procedere all’assegnazione in concessione, preceduta da prenotazione, di 4 tombe di famiglia​ e ​d​i 2 colombari fuori terra​, nel cimitero di via Vismara​”. Lo hanno fatto nelle scorse ore sapere i responsabili delll’Amministrazione civica cialghese.

E’ possibile trovare tutte le informazioni del caso sul sito ufficiale del Comune di Cislago​: https://www.comune.cislago.va.it/Dettaglionews?IDNews=262127 https://www.comune.cislago.va.it/Dettaglionews?IDNews=262126

Le istanze di prenotazione devono essere presentate all’Ufficio protocollo​ comunale, compilando il relativo modulo che è a disposizione direttamente all’Ufficio servizi demografici o sul sito internet del Comune di Cislago. L’assegnazione, comunicano sempre della municipalità di Cislago, avverrà ​quindi sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della relativa istanza.

(foto archivio: una immagine del cimitero di Cislago)

22022025