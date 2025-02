Cogliate

COGLIATE – Paolo Bianchi, consigliere di minoranza della lista Progetto in comune, si dimette dalla sua posizione di consigliere comunale. Al suo posto, subentrerà Matteo Fabris, primo dei non eletti. La decisione, giunta per motivi di natura professionale, è stata comunicata con una lettera ai cittadini e alla stessa assemblea, che Bianchi ha ringraziato.

“Ho deciso di rassegnare le dimissioni da consigliere comunale, non per mancanza di impegno o di passione per il nostro territorio, ma per necessità legate alla sfera professionale che negli ultimi tempi ha richiesto sempre maggiore attenzione e tempo. Credo fermamente che la politica e il servizio alla comunità richiedano una dedizione totale, e io, purtroppo, non sono più in grado di garantire quella disponibilità che questo ruolo istituzionale merita”, così si legge nella lettera dell’ex consigliere.

“Sento che questa possa essere anche l’occasione per permettere ad altre persone, altrettanto meritevoli e con rinnovate energie, di prendere il mio posto e di continuare il lavoro che abbiamo intrapreso con la nostra lista civica. La partecipazione alla vita politica è una risorsa fondamentale per una comunità viva e dinamica, e credo che nuove forze possano arricchire e innovare il nostro lavoro, portando nuove idee, nuovi spunti e nuove esperienze”, continua. Il riferimento è allo stesso Matteo Fabris, che subentrerà al suo posto. “Desidero ringraziare tutti i miei colleghi del consiglio comunale. Ogni discussione, ogni confronto mi ha arricchito e ha contribuito alla mia crescita sia a livello personale che professionale. Un ringraziamento speciale va ai compagni e amici della lista civica Progetto in Comune, con cui ho condiviso e condivido tutt’ora, valori, obiettivi e l’amore per il superiore bene collettivo. Non posso dimenticare di esprimere un profondo grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto, ai cittadini che hanno creduto nel nostro progetto, e a chi ha sempre condiviso con noi la speranza di costruire una comunità migliore, più inclusiva, più partecipativa”, prosegue.

“Mi auguro – conclude – che il Consiglio Comunale possa diventare sempre più un luogo di dialogo, di collaborazione e, soprattutto, di promozione del bene comune: un luogo in cui le diversità di opinioni siano considerate una risorsa e non un ostacolo. Auguro a tutti voi un buon lavoro e, seppur in forma diversa, continuerò a fare la mia parte per il benessere della nostra comunità.”

Parole di ringraziamento anche da parte della lista civica, che in un post su Facebook scrive: ” Desideriamo ringraziare Paolo per la generosità con la quale si è speso in questi anni e per l’impegno che continuerà a mettere, insieme al nostro gruppo, a servizio della comunità. Abbiamo affrontato, insieme con lui, sfide intense e difficili. Paolo ha saputo generare entusiasmo con la sua intelligenza e capacità di apertura. Entusiasmo che ancora vogliamo raccogliere e portare nel nostro impegno, che prosegue rinnovato”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti