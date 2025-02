La prevendita della prima meme coin a tema Bitcoin, e che regala Bitcoin, sta registrando un enorme successo e tutti vogliono partecipare.

In appena due settimane di ICO, infatti, BTC Bull ha già raccolto oltre 2,4 milioni di dollari di investimenti, con il token $BTCBULL venduto al prezzo di lancio di 0,002375 dollari.

Tutti vogliono detenere i token di BTC Bull e metterli in staking per essere così eleggibili agli airdrop di Bitcoin veri, previsti per i vari momenti in cui la regina delle criptovalute raggiungerà importanti traguardi di prezzo.

Chi ancora non conosce il progetto potrebbe rimanere sorpreso da queste affermazioni, il che rende necessario un minimo di spiegazione.

BTC Bull è una nuova meme coin legata a Bitcoin e, in particolare, al bull market di Bitcoin. In questo senso il suo andamento è alimentato dall’entusiasmo del mercato e dagli aumenti di prezzo di Bitcoin.

Per distinguersi dal resto di progetti di meme coin, quasi sempre privi di un’utilità reale, e offrire qualcosa di innovativo alla community, BTC Bull offrirà ai possessori del token BTCBULL degli airdrop di Bitcoin ogni volta questo che raggiungerà nuovi traguardi bullish. In questo senso, l’adozione istituzionale, il superamento di determinati livelli di prezzo o altri eventi rilevanti per la storia di Bitcoin saranno tutti celebrati con airdrop alla community.

Questa strategia non fa che accrescere l’entusiasmo della community e generare FOMO nei confronti del token BTCBULL, che potrebbe registrare nei prossimi mesi delle prestazioni straordinarie sui mercati.

Ecco perché oggi molti investitori lo stanno inserendo nel proprio portafoglio, alimentando un forte hype e un interesse generalizzato sui social media intorno a questo originale progetto crypto.

Poiché il token non è ancora quotato sugli exchange, molti potrebbero chiedersi come fare per acquistarlo ora che è disponibile solo in prevendita, al prezzo più conveniente possibile.

Pertanto, in questa guida spieghiamo la procedura per partecipare in pochi, semplici passi alla prevendita di BTC Bull; una prevendita aperta a tutti e che non richiede un capitale minimo d’investimento per accedervi.

Esistono due metodi per acquistare i token BTCBULL: uno che potremmo definire “tradizionale” e uno “rapido”, che riduce i passaggi, semplificando ulteriormente il processo d’acquisto.

Partiamo dal metodo tradizionale, che prevede innanzitutto la configurazione di un wallet crypto su cui conservare i token.

La scelta del wallet dipende soprattutto dalle esigenze specifiche dell’utente, ma qualsiasi tra i principali disponibili oggi sul mercato sarà adeguato allo scopo.

Una volta scelto il wallet, occorre configurarlo, seguendo le istruzioni mostrate al primo avvio, facendo attenzione a custodire con cura la frase seed.

Quando il wallet è pronto, è possibile procedere all’acquisto dei token collegandosi alla pagina principale della prevendita di BTC Bull.

Per fare ciò, bisogna premere il pulsante per connettere il wallet e seguire i passaggi indicati sullo schermo per completare la connessione del wallet al sito web.

Se il wallet non dispone di altre crypto, è possibile acquistare BTC Bull utilizzando una carta di debito o credito, selezionando l’opzione di acquisto con carta, altrimenti si possono scambiare alcune criptovalute indicate nel sito della prevendita.

Arrivati a questo punto, basta indicare la quantità di token $BTCBULL desiderata, inserire i dati della carta (come per un normale acquisto online) e confermare la transazione.

Come già detto, chi invece preferisce non usare la carta può acquistare i token di BTC Bull scambiando altre crypto. Per farlo, è necessario avere nel wallet le crypto da utilizzare, acquistabili su qualsiasi exchange.

Se si possiede già un account su Binance, KuCoin o altre piattaforme, è sufficiente accedervi, acquistare la crypto desiderata e trasferirla sul wallet. In caso contrario, sarà necessario aprire un account, depositare Euro e convertirli in crypto prima di proseguire.

Una volta che le crypto sono state trasferite nel wallet, bisogna tornare sulla pagina della prevendita; collegare il wallet; selezionare l’acquisto con crypto; definire la quantità da scambiare con i token BTCBULL e confermare la transazione.

La soluzione più rapida per acquistare BTC Bull prevede l’utilizzo del wallet di ultima generazione Best Wallet, dotato di una funzione esclusiva di acquisto per le migliori prevendite crypto integrata.

