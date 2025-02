SOLARO – La comicità si fa solidale con Diversamente Comico, l’evento in programma questa sera, sabato 22 febbraio, alle 21, alla Sala Polifunzionale San Domenico Savio di Solaro, in via della Repubblica 55. La serata, organizzata dalla Nazionale Italiana Comici con la direzione artistica di Salvatore Ferrara, promette risate a non finire con un cast d’eccezione.

Sul palco saliranno artisti noti del panorama comico italiano: Santo Palumbo, che presenterà la serata, insieme a Davide Spadola, Franco Rossi, Aldo Nicolini, Michele Pino Mr. Ax, Francesco Rizzuto, Eddy Mirabella e la giovane Gaya Tedone. L’intero incasso sarà devoluto all’associazione In x Aut di Solaro, impegnata in progetti di integrazione e solidarietà per l’autismo.

L’iniziativa gode del patrocinio del comune di Solaro. L’ingresso è ad offerta libera, con un minimo di 10 euro, e per partecipare è possibile contattare i numeri 347 1745 256 per le prenotazioni e 347 5590 041 per informazioni via WhatsApp.

Una serata che unisce spettacolo e beneficenza, un’occasione per divertirsi facendo del bene alla comunità locale. L’appuntamento è per questa sera: risate assicurate e un piccolo gesto che può fare la differenza.

