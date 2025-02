Varesotto

VARESE – “Oggi più che mai è importante farsi portavoce di una cultura dell’inclusione, testimoniata da azioni visibili e concrete che pongano le persone al centro dei percorsi di crescita aziendale, e da un impegno continuo che possa essere anche di esempio per le altre realtà”. Silvia Pagani annuncia così l’ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere da parte di confindustria Varese e della sua società di servizi alle imprese servizi confindustria Varese Srl.

“Siamo orgogliosi di poter comunicare questo riconoscimento” continua Pagani, nella doppia veste di direttore di Confindustria Varese e di amministratore delegato di servizi Confindustria Varese Srl: “È la naturale tappa di un percorso che ci vede da sempre in prima linea nell’affermazione di principi chiari che promuovono la valorizzazione di qualsiasi tipo di diversità tra le nostre imprese e nella nostra struttura. Siamo partiti con il progetto ‘People – L’impresa di crescere insieme’, nato con l’obiettivo di supportare la diffusione di iniziative di conciliazione lavoro-famiglia, di welfare aziendale e a favore della natalità. Abbiamo poi dato vita al piano strategico #Varese2050 e alla redazione del social progress index Varese con cui vogliamo promuovere la competitività e l’attrattività del territorio anche grazie all’inclusione. Ora con questa certificazione ribadiamo la nostra convinzione che non ci può essere vero sviluppo senza crescita del benessere sociale”.

Ambienti che garantiscono pari opportunità di carriera, pari trattamento economico, conciliazione tra vita privata e lavoro, libero da stereotipi e discriminazioni, impegnato a contrastare abusi di ogni tipo: queste le caratteristiche certificate che contraddistinguono gli uffici di Confindustria Varese e Servizi confindustria Varese.

“Sui temi della parità di genere – sottolinea Pagani – non si fanno passi indietro. Vogliamo riaffermare che crediamo fortemente nella necessità di sostenere lo sviluppo di ambienti di lavoro che garantiscano a tutti equità, nel rispetto o, meglio ancora, nella valorizzazione delle rispettive unicità e nell’interesse stesso delle imprese”.

La certificazione per la parità di genere è stata ottenuta da Confindustria Varese e da Servizi Confindustria Varese Srl dopo un’attenta analisi secondo la prassi Uni Pdr 125:2022. Le due realtà sono state valutate positivamente dall’ente certificatore Dasa-Rägister sulla base di una serie di indicatori prestazionali qualitativi e quantitativi, suddivisi in sei aree: cultura e strategia, processi hr (human resources), opportunità di crescita delle donne nell’organizzazione, equità remunerativa, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Tra le nuove iniziative introdotte, la realizzazione di uno strumento per la rilevazione del rischio molestie con l’attivazione di canali di segnalazione.

Secondo il social progress index Varese 2024, sviluppato dall’Institute for entrepreneurship and competitiveness dell’università Liuc per conto di Confindustria Varese nella dimensione legata alle “opportunità”, che misura la capacità del territorio di offrire ai propri cittadini occasioni per affermare se stessi in ambito personale, professionale e formativo, il Varesotto si piazza sul 43esimo gradino nazionale, in miglioramento di sei posizioni rispetto all’edizione precedente dello stesso indice. Nella specifica voce dell’inclusività la provincia di Varese è 48esima. Con i dati sugli amministratori comunali donne (48esima), sul gender pay gap (77esima) e sui servizi comunali per l’infanzia (70esima) a fare da freno.

In generale, però, la qualità della vita delle donne migliora. Secondo l’ultima classifica stilata da Il Sole 24 Ore, Varese è sesta in Italia. Anche grazie ai dati su tasso di occupazione, gap occupazionale di genere, giornate retribuite, sport femminile.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti