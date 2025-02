Città

SARONNO – “Il cinismo verso cui stanno andando politica e dibattito pubblico è una spirale da cui non si esce. La giornata del pensiero che festeggiano gli scout del mondo sia, per tutti, occasione per ritrovare il filo, l’anima e le parole della pace”. Lo scrive su X la deputata di Italia viva Maria Chiara Gadda , vicepresidente del gruppo alla Camera.

“Proprio così, pensando ai giovani di oggi che hanno immensamente bisogno di speranza nel futuro – aggiunge -, voglio ricordare l’esempio di due costruttori di pace caduti nell’esercizio del loro dovere. Il nostro ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci assassinati in Congo il 22 febbraio di 4 anni fa. Non è ancora arrivata una sentenza di giustizia, oggi sia un giorno di commemorazione ma soprattutto di impegno per la ricerca della verità”, conclude.

Luca Attanasio, nativo di Saronno e originario di Limbiate, era stato ucciso in un attentato in Congo durante una missione diplomatica insieme al carabiniere della scorta e all’autista il 22 febbraio 2021.

