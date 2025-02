Saronnese

GERENZANO – tempo di bilanci per i volontari della Caritas, che stanno tirando le somme dello scorso anno, in merito al sostegno dato alle famiglie più in difficoltà per la raccolta dei generi alimentari di prima necessità.

Sono stati raccolti più di 7 tonnellate di cibo, di cui 4 tonnellate e mezzo dal supermercato Tigros. I due market al centro del Paese hanno raccolto 929 chilogrammi, la Chiesa nel periodo di Quaresima 810 e durante l’Avvento 1041.

I volontari, grazie a questo prezioso contributo, hanno distribuito 1060 pacchi alimentari, contenenti pasta, riso, latte, farina, legumi, tonno, pelati e altri generi di prima necessità, il tutto grazie ai volontari della Caritas parrocchiale.

