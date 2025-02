news

Official Trump ($TRUMP), la criptovaluta legata al presidente Trump e creata su Solana, ha fatto molto discutere in tutto il mondo da quando è stata lanciata, circa un mese fa.

Ispirata all’attentato fallito a Donald Trump durante la campagna elettorale presidenziale del 2024, questa meme coin ha subito attirato un numero elevatissimo di investimenti, che hanno portato il prezzo di lancio ad aumentare del 173%.

Tuttavia, dopo l’iniziale entusiasmo, in pochi giorni il valore di $TRUMP è andato via via calando, fino ad arrivare agli attuali 17,80 dollari.

Riprenderà a crescere nei prossimi mesi? Come si muoverà il suo prezzo nel medio e lungo periodo?

Vediamo cosa dicono le previsioni di prezzo degli esperti per il lustro dal 2025 al 2030.

$TRUMP: Previsione di prezzo 2025

Il settore delle criptovalute sta attraversando una fase di forte volatilità e Official Trump non fa eccezione. La tanto attesa stagione delle altcoin potrebbe iniziare in qualsiasi momento e, se si protrarrà per gran parte del 2025, il valore di $TRUMP potrebbe raggiungere un massimo annuale di 100 dollari.

Se invece il mercato dovesse continuare a essere caratterizzato da lunghi periodi di incertezza, le liquidazioni potrebbero far scendere il prezzo fino a 35 dollari.

In caso di tendenza al rialzo, il valore medio potrebbe attestarsi intorno ai 67 dollari; al contrario, senza una ripresa significativa, difficilmente potrebbe superare i 45 dollari.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

$TRUMP: Previsione di prezzo 2026-2030

Guardando agli anni futuri, il periodo 2026-2030 potrebbe essere altrettanto movimentato per Official Trump.

Per il 2026, le stime più ottimistiche prevedono un picco di 139 dollari, con un valore medio di 92 dollari. Le previsioni meno rosee indicano invece un prezzo minimo di 46 dollari.

Nel 2027, il valore di $TRUMP potrebbe oscillare tra 59 e 192 dollari, con una media intorno ai 125 dollari.

Particolarmente interessante appare il 2028, quando la meme coin potrebbe superare il tetto dei 250 dollari, arrivando fino a 254 dollari. Alcuni analisti, tuttavia, ipotizzano una discesa del prezzo di $TRUMP fino a 72 dollari.

Nel 2029, un mercato rialzista potrebbe spingere il valore di $TRUMP fino al massimo storico di 306 dollari, con un prezzo medio di 197 dollari. Tuttavia, in caso di tendenze negative, potrebbe scendere fino a 88 dollari.

Per il 2030, le previsioni variano notevolmente: alcune stime collocano il valore di $TRUMP intorno ai 109 dollari, mentre altre ipotizzano un massimo di 378 dollari, con un prezzo medio che potrebbe attestarsi sui 243 dollari.

Gli investitori sono quindi invitati a monitorare attentamente le tendenze del mercato e a considerare l’impatto di fattori socio-politici, che potrebbero influenzare il valore di Official Trump, ma anche il mercato in generale. È sempre bene ricordare, infatti, che queste previsioni sono suscettibili di variazione, tenendo conto anche di possibili fattori imprevisti che in questo momento non sono stati presi in considerazione nel momento della loro stesura.

Dal punto di vista di un investitore, la strategia più prudente è sempre quella di diversificare il portafoglio con diversi tipi di asset.

In modo particolare, quando parliamo di meme coin, parliamo di un mercato caratterizzato da forte volatilità associata a gradi variabili di rischio che sono sempre presenti.

In questo senso, un progetto che merita particolare attenzione in questo momento è Meme Index ($MEMEX), che ha sviluppato un approccio originale e molto innovativo al mercato delle meme coin, proponendo quattro indici basati su diversi panieri di asset associati a diversi livelli di rischio e di possibili ritorni sull’investimento.

Meme Index ($MEMEX): investire con un rischio diversificato grazie a quattro indici

Come già accennato, la volatilità domina il mercato delle meme coin. Questo spiega perché molti investitori siano sempre alla ricerca di nuove opportunità, puntando su token a bassa capitalizzazione e dal potenziale di crescita elevato.

Un esempio è la prevendita di Meme Index, che finora ha già raccolto più di 3,7 milioni di dollari. L’obiettivo del progetto è rivoluzionare gli investimenti crypto attraverso un modello innovativo, simile a un fondo indicizzato, offrendo così un’esposizione diversificata al mercato. Questo approccio consente di ridurre i rischi legati al possesso di singole meme coin, permettendo agli investitori di puntare sulla crescita complessiva del settore.

Le opzioni meno rischiose sono il Titan Index, che include le dieci principali meme coin per capitalizzazione di mercato (quelle cioè che superano 1 miliardo di dollari di market cap), e il Moonshot Index, che raccoglie i token con market cap tra 250 milioni e 1 miliardo di dollari.

Per chi mira a ottenere un ROI più elevato (associato a un rischio più alto), ci sono il Midcap Index e il Frenzy Index. Il Midcap Index comprende meme coin con una capitalizzazione tra 50 e 250 milioni di dollari, con un potenziale di crescita fino a 10x. Il Frenzy Index, invece, raccoglie token ancora poco conosciuti, caratterizzati da un rischio molto alto, ma con possibilità di guadagni fino a 100x o più.

La governance decentralizzata di Meme Index consente ai possessori del token $MEMEX di votare quali meme coin devono essere incluse o rimosse dagli indici. Inoltre, mettendo in staking i token acquistati, è possibile ottenere un reddito passivo grazie a un APY del 612%.

È possibile acquistare i token $MEMEX utilizzando $ETH, $USDT, $BNB o carta di credito direttamente dal sito web ufficiale della prevendita di Meme Index.

In alternativa, si può accedere alla prevendita di Meme Index tramite l’app di Best Wallet, un wallet crypto Web3 di ultima generazione che include il token MEMEX nella sua sezione esclusiva Upcoming Tokens.

Per restare aggiornati sul progetto, infine, si consiglia di unirsi alla community su X e Telegram.

