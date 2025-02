iltra2

TRADATE – A Tradate torna il grande cinema con la ripartenza delle proiezioni al Cinema Paolo Grassi, situato in via Bianchi, che propone una rassegna di film per tutti i gusti. Il calendario prevede tre titoli in cartellone, con spettacoli distribuiti tra il 22 febbraio e il 12 marzo.

Il programma delle proiezioni

🔹 “10 giorni con i suoi” di Alessandro Genovese

Sabato 22 febbraio – ore 21.00

– ore 21.00 Domenica 23 febbraio – ore 17.00 e 21.00

– ore 17.00 e 21.00 Martedì 25 febbraio – ore 21.00

🔹 “Silenzio!” di Teddy Lussi-Modeste

Venerdì 28 febbraio – ore 21.00

– ore 21.00 Sabato 1 marzo – ore 21.00

– ore 21.00 Domenica 2 marzo – ore 17.00 e 21.00

– ore 17.00 e 21.00 Martedì 4 marzo – ore 21.00

🔹 “Diamanti” di Ferzan Özpetek

Venerdì 7 marzo – ore 21.00

– ore 21.00 Sabato 8 marzo – ore 21.00

– ore 21.00 Domenica 9 marzo – ore 17.00 e 21.00

– ore 17.00 e 21.00 Mercoledì 12 marzo – ore 21.00

Le proiezioni si terranno al cinema Paolo Grassi, in via Bianchi a Tradate. Si tratta di una occasione per godersi il cinema sul grande schermo con una selezione di pellicole recenti e coinvolgenti, e di qualità.

(foto archivio: lo schermo del cinema Grassi di Tradate)

22022025