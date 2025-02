Successivamente, l’operazione si è estesa all’abitazione al piano superiore, sempre sotto la disponibilità del 46enne. Nella camera da letto sono stati rinvenuti 61,7 kg di hashish, mentre nel soggiorno gli agenti hanno trovato 670 sigarette elettroniche contenenti 8,15 kg di sostanza stupefacente, accompagnate da materiale per il confezionamento. Infine, nel controllo diretto alla casa del 45enne sono stati sequestrati ulteriori 14,19 kg di hashish, 46200 euro in contanti e ulteriore materiale per il confezionamento, contribuendo così a raccogliere altri elementi essenziali per l’indagine sul traffico di droga