Cronaca

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA Non ha riportato ferite significative, tanto da rifiutare il trasporto in ospedale, il 54enne alla guida dell’Audi che questa mattina, sabato 22 febbraio, si è schiantata contro un albero in viale Lombardia, prendendo fuoco subito dopo l’impatto.

L’incidente è avvenuto alle 9,30 quando per ragioni ancora da chiarire, l’auto sportiva ha perso il controllo finendo violentemente contro una pianta. Un incendio ha avvolto rapidamente il veicolo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme evitando che si propagassero. Sul posto anche l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella anche se come detto il conducente ha preferito non farsi portare all’ospedale.

La polizia locale di Saronno ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti