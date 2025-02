Città

SARONNO – Non ci sono stati feriti ma certo l’incidente ha suscitato un po’ di sconcerto è preoccupazione in corso Italia.

Giovedì pomeriggio intorno alle 17 è “crollato” rovinosamente a terra il palo con l’insegna storica situata al centro di corso Italia. E’ successo appena un saronnese ha slegato la propria bicicletta che aveva legato al palo. E’ caduto a terra rovinosamente con un gran rumore e attirando l’attenzione di tutti i presenti.

Nessun danno alla due ruote nessun problema per il ciclista. E’ stata chiamata la polizia locale che ha steso una relazione sull’accaduto. Pochi dubbi sulle cause della caduta. Guardando il palo è apparso evidente subito anche ai non esperti come fosse completamente danneggiato alla base e in tutta l’altezza dai danni provocati dal passare del tempo.

