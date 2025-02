Città

SARONNO – Si terrà sabato 22 febbraio la quarta passeggiata partecipativa del Pgt di Saronno, un’iniziativa che mira a coinvolgere la cittadinanza nel processo di pianificazione urbana. L’appuntamento è fissato per le 11 alla scuola Rodari, in via Monte Pasubio, punto di partenza e arrivo dell’itinerario dedicato alla visione di una “città sconfinata e sostenibile”.

Questa passeggiata, inserita nel ciclo di quattro incontri partecipativi previsti dal nuovo Piano di Governo del Territorio, sarà un’occasione per esplorare il quartiere residenziale. “Il percorso – spiega il sito dedicato al Pgt – attraverserà via Benetti e metterà in luce una “città porosa”, dove i cluster di servizi pubblici si integrano armoniosamente con gli spazi verdi e le aree agricole. Tra i punti salienti dell’itinerario ci sono l’incrocio tra il centro sportivo e il parco Lura, la zona di via Larga di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista e le aree verdi di via Carlo Marx e via D. Montoli”

Il tema della sostenibilità sarà il filo conduttore della giornata, con particolare attenzione alle connessioni verso gli spazi naturali aperti come il parco del torrente Lura, un autentico polmone verde per la città. L’iniziativa rappresenta una tappa significativa nel percorso di coinvolgimento della comunità, offrendo ai cittadini la possibilità di contribuire attivamente alla visione futura di Saronno.

