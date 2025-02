Cronaca

SOLARO – Si è concluso senza gravi conseguenze per gli interessati l’incidente stradale che è avvenuto ieri mattina in via Roma a Solaro. L‘episodio si è verificato quanto erano le 11.30 del mattino, si sono scontrati una automobile ed una motocicletta. Sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno e di una pattuglia della polizia locale solarese.

E’ stato soccorso un uomo di 69 anni, che con l’autolettiga è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato e per tutti gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. Gli agenti della vigilanza urbana hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

