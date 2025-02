news

Durante le elezioni presidenziali americane, che hanno visto uscire vincitore Donald Trump, tra il 7 ottobre e il 6 novembre 2024, il mercato delle criptovalute sembrava attraversare una nuova fase di euforia.

In questo periodo, infatti, erano stati creati ben 11.000 nuovi indirizzi crypto contenenti almeno 1 milione di dollari in Bitcoin. Tuttavia, questa fase si è rivelata di breve durata. Dopo l’inaugurazione ufficiale del secondo mandato di Trump, avvenuta il 20 gennaio 2025, infatti, il numero di indirizzi milionari ha iniziato a diminuire rapidamente.

In meno di un mese, ben 22.279 indirizzi con oltre 1 milione di dollari in Bitcoin sono scomparsi, con una media giornaliera di circa 795 “milionari da Bitcoin” persi.

Dati alla mano: una perdita diffusa a tutti i livelli

Non sono stati solo i più facoltosi a subire perdite. Gli indirizzi con più di 10 milioni di dollari in Bitcoin sono scesi da 18.801 a 15.392, registrando una diminuzione significativa. Ancora più preoccupante è il fatto che la tendenza al ribasso non si sia fermata qui.

Quasi 3 milioni di indirizzi con saldi compresi tra 1 e 9.999 dollari sono scomparsi, mentre quelli con saldi tra 10.000 e 999.999,99 dollari sono diminuiti di 641.489 unità. Complessivamente, il numero di indirizzi con almeno 1 dollaro in Bitcoin è calato di 3,54 milioni. In media, durante il secondo mandato di Trump, si è registrata la scomparsa di circa 126.262 indirizzi Bitcoin al giorno.

Perché il mercato ha cambiato direzione?

L’ottimismo che aveva spinto Bitcoin verso nuovi massimi si è scontrato con una serie di eventi destabilizzanti.

Il primo scossone si è verificato pochi giorni dopo l’inaugurazione, con il rilascio del nuovo modello di intelligenza artificiale cinese, DeepSeek. Questo ha innescato un’ondata di vendite nel settore tecnologico, che si è successivamente propagata anche al mercato delle criptovalute.

Inoltre, le decisioni economiche dell’amministrazione Trump hanno alimentato l’incertezza tra gli investitori. Le politiche commerciali adottate nei confronti di Cina, Messico e Canada, unite a nuove tensioni sui dazi, hanno contribuito ad accrescere l’instabilità dei mercati.

A complicare ulteriormente il quadro è stato un incremento dell’inflazione nelle prime settimane del 2025, aggravato dalla decisione di Trump di spingere per un nuovo taglio dei tassi d’interesse.

Un ulteriore elemento di incertezza è stato il lancio di una serie di meme coin a tema Trump in occasione dell’inaugurazione del nuovo mandato. Sebbene queste monete digitali possano essere considerate più simili a oggetti commemorativi che a vere e proprie truffe, il loro rilascio ha suscitato scetticismo tra gli investitori.

Il timore principale è che possano rientrare in schemi “pump and dump”, ovvero progetti nati per attrarre investitori con l’obiettivo di farne salire il prezzo rapidamente, per poi abbandonarli improvvisamente, lasciando gli ultimi acquirenti con asset senza valore.

Negli ultimi mesi, il mercato delle criptovalute ha già assistito a episodi simili, come la controversa criptovaluta promossa da Haliey Welch, nota come “Hawk Tuah Girl”, o quella supportata dal presidente argentino Javier Milei.

Promesse non mantenute: la riserva nazionale di Bitcoin

Un altro fattore di delusione per molti investitori è stato il mancato rispetto di una delle principali promesse elettorali di Trump. Durante la campagna, infatti, il presidente aveva ipotizzato la creazione di una riserva nazionale di Bitcoin, suggerendo un’apertura senza precedenti verso le criptovalute da parte del governo statunitense.

Tuttavia, a settimane dalla sua rielezione, questa iniziativa non ha ancora preso forma. L’incertezza sulle future politiche di Trump in materia di Bitcoin e criptovalute potrebbe aver frenato il mercato, inducendo molti investitori ad attendere segnali più chiari prima di tornare a puntare con decisione su Bitcoin.

Attualmente, il mercato sembra essere in una fase di attesa. Gli investitori osservano con attenzione le prossime mosse del governo statunitense per capire se la situazione potrà migliorare nei prossimi mesi.

Trump ha ancora tempo per dimostrare se il suo secondo mandato sarà favorevole per il settore delle criptovalute o se, al contrario, la sua amministrazione porterà ulteriore incertezza e instabilità. Bitcoin ha già dimostrato in passato di sapersi riprendere da periodi difficili e, se le condizioni macroeconomiche miglioreranno, potrebbe tornare a crescere. Tuttavia, il peso delle decisioni politiche rimane un fattore chiave da monitorare attentamente nei prossimi mesi.

Bitcoin e BTC Bull: opportunità e incertezze nel mercato delle criptovalute

L’elezione di Donald Trump ha portato turbolenze nel mercato delle criptovalute, con un crollo significativo degli indirizzi milionari in Bitcoin. In questo scenario incerto, emergono nuovi progetti come BTC Bull ($BTCBULL), un token che mira a sfruttare la volatilità di Bitcoin offrendo ricompense dirette agli investitori.

Questo token ERC-20, costruito sulla rete Ethereum, punta a replicare il potenziale di crescita del Bitcoin, offrendo ai possessori del token BTCBULL ricompense dirette in BTC veri ogni volta che la criptovaluta madre raggiunge specifici traguardi di prezzo.

Il progetto prevede anche una serie di eventi di “token burn” e airdrop di Bitcoin in corrispondenza di incrementi di prezzo di Bitcoin, fino al raggiungimento della soglia di 1.000.000 di dollari.

Questo approccio mira a incentivare la comunità e a creare una connessione diretta tra il successo di Bitcoin e le ricompense per i possessori di $BTCBULL, con una doppia esposizione al mercato di BTC e a quello delle meme coin.

Fin dal lancio della prevendita, BTC Bull ha attirato notevole attenzione, avendo già raccolto finora oltre 2,5 milioni di dollari, con il prezzo attuale di un singolo token fissato a 0,002375 dollari.

Sulla base di questi dati, chi fosse interessato a investire ora in BTC Bull ($BTCBULL) dovrebbe considerare di approfittare della fase attuale di prevendita. Una volta terminata, infatti, il prezzo del token verrà listato sugli exchange e potrebbe aumentare anche di molto.

Questo periodo rappresenta quindi un’opportunità per acquistare il token a un valore estremamente competitivo prima del lancio ufficiale sul mercato.



