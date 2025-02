Politica

SARONNO – È passata una settimana dal consiglio comunale in cui il bilancio di previsione è stato respinto e tutto è cambiato nella politica saronnese. QUI IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

A guidare la città non è più il sindaco Augusto Airoldi, con la coalizione Pd e liste civiche che ormai da qualche mese non aveva più la maggioranza in consiglio comunale, ma il commissario prefettizio nominato venerdì 21 febbraio.

Da quella decisiva seduta di consiglio comunale, praticamente tutte le forze politiche hanno espresso la propria posizione e visione. Colpisce quindi l’assoluto silenzio del Pd, primo partito della città. Nessun commento istituzionale, nessun commento di singoli consiglieri neanche per esprimere la propria personale visione. Cosa che invece hanno fatto le civiche di maggioranza e tutta l’opposizione indipendenti compresi.

È noto come negli ultimi anni il Pd saronnese abbia attraversato momenti difficili anche di grande conflitto interno per le diverse visioni sulle scelte cittadine e come queste differenze siano state acuite dalla crisi di maggioranza. Anche il rapporto con l’ex sindaco Augusto Airoldi (iscritto al Pd) non è sempre stato semplice. Se in consiglio comunale il sostegno non è mai mancato, le diverse visioni hanno pesato spesso, anche recentemente, basti citare una riunione disertata in un momento cruciale della crisi.

Alla luce dei malumori emersi, anche con interventi in consiglio comunale e con franchi tiratori, è facile capire che le scelte dell’ultima fase della crisi non abbiano risolto la situazione, ma anzi. Gli indizi per gli osservatori più attenti non sono mancati, a partire dalle assenze (nelle dimissioni non solo) e dai silenzi durante e dopo la crisi.

Insomma, il silenzio del Pd, se da un lato sorprende, dall’altro racconta molto.

E’ vero che se Sparta piange Atene non ride. La prospettiva di elezioni in primavera costituisce un problema per gran parte delle forze politiche saronnesi strizzate tra dinamiche passate da ricalibrare, un ricambio generazionale che non c’è stato e l’effetto dei cambiamenti ed equilibri nazionali e provinciali. Un po’ tutti sono preoccupati per l’assenza di candidati sindaco ma anche consiglieri e per la mancanza di quell’entusiasmo ed energia che aveva caratterizzato le elezioni post covid e che ormai sembra completamente dilapidato e difficile da ricostruire in pochi mesi.

Servirebbe un effetto Kamala Harris o per dirla alla saronnese (e già in par condicio citando uno slogan per parte politica) “un cambio di passo” o un “cambio di musica”.

