Calcio

Nella 22ª giornata del campionato di Prima Categoria, il Gallarate continua a dominare la classifica, battendo 3-2 il Valceresio con una doppietta di Quartesan e un gol di Rossoni. La squadra di casa mantiene saldamente il primo posto con 58 punti. Dietro, il Valceresio si conferma al secondo posto nonostante la sconfitta. La Folgore Legnano conquista una netta vittoria per 3-0 contro l’Arsaghese, grazie alle reti di Cantarini, Riccio e Marzola. Il Tradate Abbiate, invece, si impone per 5-2 contro il Garbagnate, con la tripletta di Ponti e la doppietta di Truzzi. Il match tra la Faloppiese e la Sommese finisce 1-2, con i gol di Pozzobon Facchetti per i locali e Ba Elhadji e Blanco per gli ospiti. Il Cantello Belfortese vince 1-0 sul Marnate Gorla grazie al gol di Motta. Pareggio 1-1 tra Union Villa Cassano e France Sport, con Bardhocaj e Terenghi a segno, mentre l’Union Gorla batte 1-0 l’Antoniana con un gol di Porretti nel recupero.

Prima Categoria – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

1-3 Reti: Castiglioni (A), Kasaka (S), Kasaka (S), Tessarolo (S)0-3 Reti: Cantarini, Riccio, Marzola1-2 Reti: Pozzobon Facchetti (F), Ba Elhadji (S), Blanco (S)0-1 Reti: Motta2-5 Reti: Malshi (G), Mita (G), Ponti (T), Ponti (T), Ponti (T), Truzzi (T), Truzzi (T)1-1 Reti: Bardhocaj (U), Terenghi (F)1-0 Reti: 48′ st Porretti3-2 Reti: Quartesan (G), Rossoni (G), Quartesan (G), Bosio (V), Magoga (V)Gallarate 58, Valceresio 45, Union Gorla 44, Folgore Legnano 42, Tradate Abbiate 39, Marnate Gorla 35, Cantello Belfortese 32, Garbagnate 30, Faloppiese 30, Antoniana 28, Union Villa Cassano 25, France Sport 20, Sommese 19, San Michele 19, Arsaghese 14, Amici Dello Sport 11