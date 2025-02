Calcio

GERENZANO – Ritmi di gioco alti e supremazia delle difese sulle due fasi offensive, questi i due elementi che hanno caratterizzato la ventiduesima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda che ha visto protagonisti nel pomeriggio di oggi 23 febbraio i padroni di casa della Gerenzanese e il capolista Sc United.

Sia nel primo che nel secondo tempo si vedono poche azioni offensive pericolose se non due potenziali occasioni per i padroni di casa con Canavesi che, però, non riesce a concludere e una bella parata dell’estremo difensore di casa Dario su un rischioso tiro avversario. Nonostante il pareggio odierno, l’Sc Unitede rimane in vetta alla classifica del girone B a pari merito, però, con il Bovisio Masciago oggi reduce da una vittoria di misura per 1-0 sul Limbiate diretta concorrente, tra l’altro, per la lotta salvezza proprio con la Gerenzanese che si avvicina a due punti di distanza grazie all’ottavo risultato utile consecutivo conquistato quest’oggi.

(foto da archivio)