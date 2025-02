Sport

COGLIATE – Dopo due sconfitte consecutive, ritrova la via dei tre punti la Cogliatese contro la Stella Azzurra Arosio.

La squadra di Biemmi impone sin da subito il proprio gioco, seppur senza creare occasioni pericolose. La prima vera chance è al 13′, Avella scippa palla al portiere e da posizione defilatissima prova a metterla dentro, non riuscendoci per un soffio. In un’azione simile, arriva il vantaggio : al 24′, Ventrella ruba la sfera e scarica per Del Bianco, il terzino classe 2000 rientra e calcia col destro, 1-0. I biancoazzurri non sfruttano diverse altre azioni per raddoppiare, ma il primo tempo scorre veloce, sempre 1-0.

Nella ripresa non succede granchè, gestiscono bene i padroni di casa e Ortolan non è praticamente mai impegnato. Triplice fischio dell’arbitro, vince la Cogliatese che batte Arosio per 1-0.

Tre punti fondamentali per rimanere nel fittissimo gruppo di testa, oltre che a una bella iniezione di fiducia dopo un periodo non semplicissimo tra sconfitte e infortuni. Ora poco tempo per riposare, si gioca l’infrasettimanale, mercoledì 26 febbraio si recupera la ventesima giornata contro l’Aurora Desio, appuntamento al comunale di via Montello alle 20.45.

Cogliatese – Stella Azzurra Arosio : 1-0

Cogliatese : Ortolan, Pivato, Del Bianco, Muraca, Pastore, Belotti, Borghi, Corona, Avella, Ferrario Ro., Ventrella. A disposizione : Pellegatta, Castelnovo, Cimnaghi, Cuzzolin, Pascale, Rose, Zampieri, Ferrario Ri. All. Biemmi

Stella Azzurra Arosio : Colotta, Di Caterina, Pavone, Mariani, Imperatore, Tognella, Sironi, Taormina, Piazza, Beacco, Rovelli. A disposizione : Viganò, Minora, Ficara, Villa, Della Valle, Timis, Barni, Loprete, Gueye. All. Capobianco

Marcatori : 24pt Del Bianco